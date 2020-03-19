Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|7,32
|6,86
|6,71
|Bizim Mağazaları
|7,27
|6,82
|6,60
|İş Finanasal Kiralama
|2,75
|2,60
|5,77
|Bim Mağazalar
|51,95
|49,20
|5,59
|Anadolu Efes
|17,24
|16,39
|5,19
|Migros Ticaret
|19,27
|18,32
|5,19
|Deva Holding
|7,62
|7,41
|2,83
|Alkim Kimya
|43,00
|42,10
|2,14
|Şişe Cam
|3,86
|3,78
|2,12
|Trakya Cam
|2,54
|2,49
|2,01
|Soda Sanayii
|4,62
|4,53
|1,99
|İş Y. Men. Değ.
|3,60
|3,53
|1,98
|Albaraka Türk
|1,07
|1,05
|1,90
|Petkim
|2,85
|2,80
|1,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|2,98
|1,68
|Sabancı Holding
|7,48
|7,36
|1,63
|Anadolu Cam
|2,52
|2,48
|1,61
|Doğan Holding
|1,32
|1,30
|1,54
|Alarko GMYO
|9,92
|9,77
|1,54
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|5,84
|1,37