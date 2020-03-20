Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,44
|1,31
|9,92
|Deva Holding
|8,44
|7,73
|9,18
|İş Fin.Kir.
|3,09
|2,86
|8,04
|Bizim Mağazaları
|8,05
|7,50
|7,33
|Eczacıbaşı İlaç
|3,23
|3,02
|6,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,59
|7,11
|6,75
|Karel Elektronik
|10,83
|10,16
|6,59
|Gübre Fabrik.
|12,77
|12,00
|6,42
|Otokar
|110,30
|103,80
|6,26
|Türk Telekom
|6,05
|5,71
|5,95
|Çelebi
|52,75
|49,80
|5,92
|MLP Sağlık
|10,78
|10,19
|5,79
|Şok Marketler
|7,49
|7,09
|5,64
|Netaş Telekom.
|8,43
|7,99
|5,51
|Turkcell
|12,73
|12,08
|5,38
|Alarko GMYO
|10,53
|10,02
|5,09
|Odaş Elektrik
|1,24
|1,18
|5,08
|İpek Doğal Enerji
|6,34
|6,06
|4,62
|Koza Altın
|54,30
|51,95
|4,52
|İş Y. Men. Değ.
|4,01
|3,84
|4,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.