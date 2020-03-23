Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 9,35 8,50 10,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 9,35 8,50 10,00
MLP Sağlık 12,25 11,14 9,96
Eczacıbaşı İlaç 3,65 3,32 9,94
Bizim Mağazaları 9,07 8,25 9,94
Kerevitaş Gıda 2,57 2,34 9,83
Eczacıbaşı Yatırım 8,58 7,82 9,72
Migros Ticaret 22,16 20,30 9,16
Tat Gıda 5,26 4,82 9,13
Gübre Fabrikaları 14,38 13,20 8,94
Şok Marketler 8,34 7,66 8,88
Netaş Telekomünikasyon 8,90 8,42 5,70
Bim Mağazalar 52,65 49,82 5,68
Karel Elektronik 11,75 11,14 5,48
Ülker Bisküvi 19,96 19,06 4,72
İndeks Bilgisayar 6,42 6,14 4,56
Logo Yazılım 51,00 48,86 4,38
Anadolu Grubu Holding 12,51 12,01 4,16
Turkcell 13,30 12,90 3,10
Hektaş 8,25 8,08 2,10
Doğan Holding 1,47 1,44 2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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