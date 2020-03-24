Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|5,83
|5,30
|10,00
|Koza Altın
|59,55
|54,15
|9,97
|Logo Yazılım
|55,75
|50,70
|9,96
|MLP Sağlık
|13,47
|12,25
|9,96
|Hektaş
|9,32
|8,48
|9,91
|Eczacıbaşı İlaç
|4,01
|3,65
|9,86
|Sasa Polyester
|5,46
|4,97
|9,86
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|5,45
|9,72
|Kerevitaş Gıda
|2,81
|2,57
|9,34
|Koza Madencilik
|8,57
|7,84
|9,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,40
|8,60
|9,30
|Deva Holding
|10,20
|9,35
|9,09
|İpek Doğal Enerji
|6,76
|6,21
|8,86
|Bursa Çimento
|2,73
|2,53
|7,91
|Good-Year
|2,95
|2,74
|7,66
|Pegasus
|25,36
|23,62
|7,37
|Doğuş Otomotiv
|5,47
|5,10
|7,25
|Bizim Mağazaları
|9,72
|9,07
|7,17
|Klimasan Klima
|10,38
|9,70
|7,01
|Karel Elektronik
|12,59
|11,78
|6,88