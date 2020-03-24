Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 5,83 5,30 10,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 5,83 5,30 10,00
Koza Altın 59,55 54,15 9,97
Logo Yazılım 55,75 50,70 9,96
MLP Sağlık 13,47 12,25 9,96
Hektaş 9,32 8,48 9,91
Eczacıbaşı İlaç 4,01 3,65 9,86
Sasa Polyester 5,46 4,97 9,86
Anadolu Hayat Emek. 5,98 5,45 9,72
Kerevitaş Gıda 2,81 2,57 9,34
Koza Madencilik 8,57 7,84 9,31
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 8,60 9,30
Deva Holding 10,20 9,35 9,09
İpek Doğal Enerji 6,76 6,21 8,86
Bursa Çimento 2,73 2,53 7,91
Good-Year 2,95 2,74 7,66
Pegasus 25,36 23,62 7,37
Doğuş Otomotiv 5,47 5,10 7,25
Bizim Mağazaları 9,72 9,07 7,17
Klimasan Klima 10,38 9,70 7,01
Karel Elektronik 12,59 11,78 6,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Tat Gıda, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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