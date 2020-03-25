Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|15,85
|14,56
|8,86
|Sasa Polyester
|5,84
|5,46
|6,96
|Pegasus
|27,70
|25,98
|6,62
|Doğuş Otomotiv
|5,95
|5,61
|6,06
|Hektaş
|9,87
|9,32
|5,90
|Eczacıbaşı İlaç
|4,21
|4,01
|4,99
|Mavi Giyim
|34,30
|33,00
|3,94
|Anadolu Cam
|2,62
|2,53
|3,56
|Coca Cola İçecek
|36,04
|35,10
|2,68
|Koza Madencilik
|8,84
|8,62
|2,55
|Tofaş Oto. Fab.
|16,09
|15,72
|2,35
|Koza Altın
|60,90
|59,55
|2,27
|Türk Hava Yolları
|8,47
|8,29
|2,17
|Koç Holding
|13,74
|13,47
|2,00
|Logo Yazılım
|56,85
|55,75
|1,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|9,46
|1,69
|MLP Sağlık
|13,68
|13,47
|1,56
|Aygaz
|8,12
|8,00
|1,50
|Çelebi
|51,25
|50,55
|1,38
|Deva Holding
|10,40
|10,28
|1,17