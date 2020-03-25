Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 15,85...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 15,85 14,56 8,86
Sasa Polyester 5,84 5,46 6,96
Pegasus 27,70 25,98 6,62
Doğuş Otomotiv 5,95 5,61 6,06
Hektaş 9,87 9,32 5,90
Eczacıbaşı İlaç 4,21 4,01 4,99
Mavi Giyim 34,30 33,00 3,94
Anadolu Cam 2,62 2,53 3,56
Coca Cola İçecek 36,04 35,10 2,68
Koza Madencilik 8,84 8,62 2,55
Tofaş Oto. Fab. 16,09 15,72 2,35
Koza Altın 60,90 59,55 2,27
Türk Hava Yolları 8,47 8,29 2,17
Koç Holding 13,74 13,47 2,00
Logo Yazılım 56,85 55,75 1,97
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 9,46 1,69
MLP Sağlık 13,68 13,47 1,56
Aygaz 8,12 8,00 1,50
Çelebi 51,25 50,55 1,38
Deva Holding 10,40 10,28 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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