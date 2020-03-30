Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 7,70 7,26 6,06 Şok Marketler 9,14 8,80 3,86 Bizim Mağazaları 9,50 9,16 3,71 Güneş Sigorta 1,99 1,92 3,65 Ege Endüstri 480,70 464,00 3,60 Tat Gıda 5,84 5,64 3,55 İş Yatırım Menkul Değerler 4,02 3,89 3,34 Good-Year 3,23 3,13 3,19 Alkim Kimya 49,82 48,46 2,81 Şekerbank 0,87 0,85 2,35 Enerjisa Enerji 6,34 6,21 2,09 Alarko GMYO 10,40 10,19 2,06 GSD Holding 1,02 1,00 2,00 Erbosan 15,95 15,65 1,92 Trakya Cam 2,69 2,64 1,89 Arçelik 13,65 13,40 1,87 Anadolu Cam 2,82 2,77 1,81 Kartonsan 322,90 317,50 1,70 Halk GMYO 1,21 1,19 1,68 Gözde Girişim 2,55 2,51 1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)