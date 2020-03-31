Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,77
|7,98
|9,90
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|3,19
|6,90
|TAV Havalimanları
|16,63
|15,60
|6,60
|Güneş Sigorta
|2,11
|1,98
|6,57
|Eczacıbaşı İlaç
|4,87
|4,58
|6,33
|Alarko GMYO
|10,98
|10,33
|6,29
|Pegasus
|32,92
|31,10
|5,85
|Enka İnşaat
|6,02
|5,71
|5,43
|GSD Holding
|1,15
|1,10
|4,55
|Turcas Petrol
|1,92
|1,84
|4,35
|Deva Holding
|10,68
|10,24
|4,30
|İş GMYO
|1,28
|1,23
|4,07
|Tat Gıda
|6,44
|6,20
|3,87
|İş Fin.Kir.
|2,79
|2,69
|3,72
|Vestel
|10,68
|10,30
|3,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,53
|10,17
|3,54
|Şekerbank
|0,89
|0,86
|3,49
|Torunlar GMYO
|1,82
|1,76
|3,41
|Netaş Telekom.
|10,20
|9,88
|3,24
|Odaş Elektrik
|1,32
|1,28
|3,13