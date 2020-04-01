Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,33
|3,03
|9,90
|Çemtaş
|6,12
|5,57
|9,87
|Pegasus
|35,72
|34,20
|4,44
|Borusan Mannesmann
|7,73
|7,44
|3,90
|Tüpraş
|78,10
|75,50
|3,44
|Bursa Çimento
|3,22
|3,13
|2,88
|Aksa
|6,52
|6,34
|2,84
|Ford Otosan
|50,60
|49,28
|2,68
|Alarko Holding
|4,23
|4,12
|2,67
|Kardemir (D)
|1,95
|1,90
|2,63
|TAV Havalimanları
|16,97
|16,56
|2,48
|Tekfen Holding
|13,01
|12,70
|2,44
|Reysaş GMYO
|6,84
|6,69
|2,24
|Net Holding
|1,42
|1,39
|2,16
|Anadolu Cam
|3,19
|3,13
|1,92
|Aygaz
|8,56
|8,40
|1,90
|Alarko GMYO
|11,51
|11,30
|1,86
|Gözde Girişim
|2,92
|2,87
|1,74
|Otokar
|105,30
|103,70
|1,54
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,36
|1,47