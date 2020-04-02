Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,53
|3,33
|6,01
|Zorlu Enerji
|1,11
|1,06
|4,72
|Çemtaş
|6,38
|6,12
|4,25
|Gübre Fabrikaları
|14,69
|14,11
|4,11
|Torunlar GMYO
|1,95
|1,88
|3,72
|Deva Holding
|10,13
|9,86
|2,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,61
|9,36
|2,67
|Trakya Cam
|2,97
|2,90
|2,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,41
|4,31
|2,32
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|16,42
|16,08
|2,11
|MLP Sağlık
|13,25
|12,98
|2,08
|Türk Traktör
|41,70
|41,00
|1,71
|Aksa
|6,61
|6,50
|1,69
|Migros Ticaret
|22,72
|22,36
|1,61
|Tüpraş
|79,00
|77,75
|1,61
|Eczacıbaşı İlaç
|4,55
|4,48
|1,56
|Soda Sanayii
|5,28
|5,20
|1,54
|Aksa Enerji
|3,42
|3,37
|1,48
|Şişe Cam
|4,21
|4,15
|1,45
|Otokar
|105,90
|104,50
|1,34