Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 14,05 13,35 5,24 Torunlar GMYO 2,03 1,94 4,64 Tüpraş 86,00 82,65 4,05 Kerevitaş Gıda 3,16 3,04 3,95 Tat Gıda 6,05 5,83 3,77 Alarko GMYO 12,53 12,15 3,13 Enerjisa Enerji 6,42 6,23 3,05 Koç Holding 13,60 13,25 2,64 Aygaz 9,02 8,79 2,62 Ülker Bisküvi 20,34 19,86 2,42 Karsan Otomotiv 1,33 1,30 2,31 Doğan Holding 1,48 1,45 2,07 Enka İnşaat 5,99 5,87 2,04 Akçansa 6,93 6,80 1,91 Çimsa 6,34 6,23 1,77 İş Y. Menkul Değerler 3,90 3,84 1,56 Çelebi 57,55 56,70 1,50 Adana Çimento (A) 7,15 7,05 1,42 Bizim Mağazaları 9,37 9,25 1,30 Şok Marketler 9,53 9,41 1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)