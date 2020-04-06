Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fabrikaları 18,29 16,76 9,13 Çelebi 61,70 56,95 8,34 Sasa Polyester 9,10 8,42 8,08 Pegasus 35,36 33,30 6,19 Doğuş Otomotiv 7,05 6,67 5,70 Alarko GMYO 13,69 12,96 5,63 Reysaş GMYO 6,40 6,07 5,44 Gözde Girişim 3,01 2,87 4,88 Mavi Giyim 35,62 33,98 4,83 Güneş Sigorta 2,20 2,10 4,76 Bursa Çimento 3,26 3,12 4,49 Netaş Telekom. 10,64 10,19 4,42 İpek Doğal Enerji 8,18 7,84 4,34 Adana Çimento (A) 7,47 7,16 4,33 Ford Otosan 57,35 55,00 4,27 Koza Altın 62,05 59,55 4,20 Anadolu Hayat Emeklilik 5,47 5,25 4,19 Good-Year 3,49 3,35 4,18 Koza Madencilik 9,51 9,13 4,16 Hektaş 10,11 9,71 4,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)