Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,29
|16,76
|9,13
|Çelebi
|61,70
|56,95
|8,34
|Sasa Polyester
|9,10
|8,42
|8,08
|Pegasus
|35,36
|33,30
|6,19
|Doğuş Otomotiv
|7,05
|6,67
|5,70
|Alarko GMYO
|13,69
|12,96
|5,63
|Reysaş GMYO
|6,40
|6,07
|5,44
|Gözde Girişim
|3,01
|2,87
|4,88
|Mavi Giyim
|35,62
|33,98
|4,83
|Güneş Sigorta
|2,20
|2,10
|4,76
|Bursa Çimento
|3,26
|3,12
|4,49
|Netaş Telekom.
|10,64
|10,19
|4,42
|İpek Doğal Enerji
|8,18
|7,84
|4,34
|Adana Çimento (A)
|7,47
|7,16
|4,33
|Ford Otosan
|57,35
|55,00
|4,27
|Koza Altın
|62,05
|59,55
|4,20
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,47
|5,25
|4,19
|Good-Year
|3,49
|3,35
|4,18
|Koza Madencilik
|9,51
|9,13
|4,16
|Hektaş
|10,11
|9,71
|4,12