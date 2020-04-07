Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 40,28 36,62 9,99 Çelebi 68,60 62,60 9,58 Arçelik 15,11 14,20 6,41 Reysaş GMYO 7,09 6,67 6,30 Mavi Giyim 38,92 36,72 5,99 Ford Otosan 61,15 57,85 5,70 Doğuş Otomotiv 7,57 7,18 5,43 Ege Endüstri 519,10 492,50 5,40 Tüpraş 89,80 85,35 5,21 Tofaş Oto. Fabrikaları 19,34 18,43 4,94 Koç Holding 14,87 14,19 4,79 Koza Madencilik 10,33 9,86 4,77 İpek Doğal Enerji 8,88 8,52 4,23 Sasa Polyester 9,64 9,26 4,10 Otokar 114,50 110,00 4,09 İş Finansal Kiralama 3,07 2,95 4,07 MLP Sağlık 13,90 13,36 4,04 Borusan Mannesmann 8,18 7,88 3,81 Yataş 5,83 5,63 3,55 Net Holding 1,48 1,43 3,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)