Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|40,28
|36,62
|9,99
|Çelebi
|68,60
|62,60
|9,58
|Arçelik
|15,11
|14,20
|6,41
|Reysaş GMYO
|7,09
|6,67
|6,30
|Mavi Giyim
|38,92
|36,72
|5,99
|Ford Otosan
|61,15
|57,85
|5,70
|Doğuş Otomotiv
|7,57
|7,18
|5,43
|Ege Endüstri
|519,10
|492,50
|5,40
|Tüpraş
|89,80
|85,35
|5,21
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,34
|18,43
|4,94
|Koç Holding
|14,87
|14,19
|4,79
|Koza Madencilik
|10,33
|9,86
|4,77
|İpek Doğal Enerji
|8,88
|8,52
|4,23
|Sasa Polyester
|9,64
|9,26
|4,10
|Otokar
|114,50
|110,00
|4,09
|İş Finansal Kiralama
|3,07
|2,95
|4,07
|MLP Sağlık
|13,90
|13,36
|4,04
|Borusan Mannesmann
|8,18
|7,88
|3,81
|Yataş
|5,83
|5,63
|3,55
|Net Holding
|1,48
|1,43
|3,50