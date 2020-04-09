Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|1,62
|1,48
|9,46
|Borusan Mannesmann
|8,72
|8,06
|8,19
|Eczacıbaşı İlaç
|4,59
|4,29
|6,99
|Gözde Girişim
|3,22
|3,03
|6,27
|Çelebi
|72,70
|68,95
|5,44
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|6,99
|5,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,94
|9,46
|5,07
|İpek Doğal Enerji
|9,55
|9,10
|4,95
|TAV Havalimanları
|17,97
|17,13
|4,90
|Deva Holding
|10,30
|9,82
|4,89
|Koza Madencilik
|10,86
|10,43
|4,12
|Karel Elektronik
|13,65
|13,13
|3,96
|Koza Altın
|66,05
|63,55
|3,93
|Türk Traktör
|47,54
|45,78
|3,84
|Mavi Giyim
|39,96
|38,54
|3,68
|Tüpraş
|94,15
|90,90
|3,58
|Pegasus
|44,12
|42,70
|3,33
|Logo Yazılım
|66,40
|64,40
|3,11
|Vestel
|11,13
|10,80
|3,06
|Global Yatırım Holding
|2,75
|2,67
|3,00