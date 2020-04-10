Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|1,75
|1,62
|8,02
|Pegasus
|49,92
|46,68
|6,94
|Çelebi
|76,35
|72,95
|4,66
|Güneş Sigorta
|2,34
|2,24
|4,46
|Borusan Mannesmann
|9,24
|8,86
|4,29
|Karel Elektronik
|14,22
|13,71
|3,72
|Şişe Cam
|4,57
|4,42
|3,39
|Enka İnşaat
|6,49
|6,28
|3,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,63
|5,45
|3,30
|Global Yat. Holding
|2,86
|2,77
|3,25
|Bim Mağazalar
|52,00
|50,50
|2,97
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,20
|4,08
|2,94
|Trakya Cam
|3,17
|3,08
|2,92
|TAV Havalimanları
|18,31
|17,81
|2,81
|Tat Gıda
|6,29
|6,12
|2,78
|İş Finansal Kiralama
|3,14
|3,06
|2,61
|Tekfen Holding
|13,98
|13,66
|2,34
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|3,28
|2,13
|Doğuş Otomotiv
|7,62
|7,47
|2,01
|Soda Sanayii
|5,37
|5,27
|1,90