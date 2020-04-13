Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,78 3,47 8,93 Pegasus 55,05 50,95 8,05 Çelebi 84,60 79,10 6,95 TAV Havalimanları 19,49 18,36 6,15 Klimasan Klima 15,89 15,04 5,65 Bizim Mağazaları 10,03 9,57 4,81 Net Holding 1,86 1,78 4,49 Türk Hava Yolları 10,24 9,80 4,49 Migros Ticaret 25,06 24,02 4,33 Tat Gıda 6,43 6,17 4,21 Kerevitaş Gıda 3,48 3,34 4,19 Eczacıbaşı İlaç 4,65 4,49 3,56 Türk Traktör 49,68 48,00 3,50 Doğuş Otomotiv 7,93 7,71 2,85 Odaş Elektrik 1,47 1,43 2,80 Enka İnşaat 6,68 6,50 2,77 İskenderun Demir Çelik 6,60 6,43 2,64 Karel Elektronik 14,50 14,13 2,62 Ege Endüstri 581,70 567,00 2,59 Güneş Sigorta 2,40 2,34 2,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)