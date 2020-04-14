Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 21,50...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|21,50
|19,55
|9,97
|Pegasus
|61,10
|56,00
|9,11
|Çelebi
|94,35
|87,00
|8,45
|Gözde Girişim
|4,12
|3,81
|8,14
|Türk Hava Yolları
|10,76
|10,19
|5,59
| Koza Altın
|70,90
|67,15
|5,58
|Arçelik
|15,80
|15,07
|4,84
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,34
|18,46
|4,77
|Aksigorta
|5,18
|4,98
|4,02
|Vestel
|11,25
|10,83
|3,88
|Bizim Mağazaları
|10,75
|10,35
|3,86
|ASELSAN
|25,88
|24,94
|3,77
|İpek Doğal Enerji
|10,12
|9,76
|3,69
|Koza Madencilik
|11,42
|11,08
|3,07
|Mavi Giyim
|40,80
|39,60
|3,03
|Güneş Sigorta
|2,49
|2,42
|2,89
|Koç Holding
|15,55
|15,12
|2,84
| Alarko GMYO
|13,66
|13,30
|2,71
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,19
|2,52
|Trakya Cam
|3,29
|3,21
|2,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:44 Kaynak: AA
Son Dakika Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor