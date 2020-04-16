Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 10,89 10,04 8,47 Reysaş GMYO 6,38 5,94 7,41 Selçuk Ecza Deposu 7,44 6,98 6,59 Eczacıbaşı İlaç 4,65 4,37 6,41 Hektaş 11,53 10,89 5,88 Borusan Mannesmann 8,86 8,40 5,48 İş Yatırım Menkul Değerler 4,46 4,23 5,44 Eczacıbaşı Yatırım 9,89 9,38 5,44 Adana Çimento (A) 8,38 8,00 4,75 Çemtaş 6,41 6,12 4,74 MLP Sağlık 13,18 12,67 4,03 İpek Doğal Enerji 10,51 10,12 3,85 Anadolu Cam 3,36 3,24 3,70 Koza Madencilik 11,51 11,10 3,69 Yataş 5,94 5,74 3,48 Koza Altın 72,45 70,10 3,35 Soda Sanayii 5,55 5,38 3,16 Net Holding 1,71 1,66 3,01 Aygaz 9,96 9,67 3,00 Gübre Fabrikaları 14,52 14,15 2,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)