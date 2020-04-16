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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 10,89 10,04 8,47 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|10,89
|10,04
|8,47
|Reysaş GMYO
|6,38
|5,94
|7,41
| Selçuk Ecza Deposu
|7,44
|6,98
|6,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|4,37
|6,41
|Hektaş
|11,53
|10,89
|5,88
|Borusan Mannesmann
|8,86
|8,40
|5,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,46
|4,23
|5,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,89
|9,38
|5,44
| Adana Çimento (A)
|8,38
|8,00
|4,75
|Çemtaş
|6,41
|6,12
|4,74
|MLP Sağlık
|13,18
|12,67
|4,03
|İpek Doğal Enerji
|10,51
|10,12
|3,85
|Anadolu Cam
|3,36
|3,24
|3,70
| Koza Madencilik
|11,51
|11,10
|3,69
|Yataş
|5,94
|5,74
|3,48
|Koza Altın
|72,45
|70,10
|3,35
|Soda Sanayii
|5,55
|5,38
|3,16
|Net Holding
|1,71
|1,66
|3,01
|Aygaz
|9,96
|9,67
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|14,52
|14,15
|2,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:38 Kaynak: AA
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