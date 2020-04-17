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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,32 1,22 8,20 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,32
|1,22
|8,20
|İş Y. Men. Değ.
|4,74
|4,45
|6,52
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,38
|5,80
| Tofaş Oto. Fab.
|20,50
|19,39
|5,72
|Çemtaş
|6,85
|6,50
|5,38
|Anadolu Cam
|3,51
|3,35
|4,78
|Trakya Cam
|3,40
|3,25
|4,62
|Torunlar GMYO
|2,33
|2,23
|4,48
|Güneş Sigorta
|2,64
|2,53
|4,35
|Enka İnşaat
|6,31
|6,05
|4,30
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,85
|4,21
|Net Holding
|1,77
|1,70
|4,12
| Alarko GMYO
|13,27
|12,76
|4,00
|TAV Havalimanları
|19,81
|19,09
|3,77
|Tüpraş
|87,80
|84,70
|3,66
|Türk Hava Yolları
|10,53
|10,16
|3,64
| Sasa Polyester
|8,63
|8,33
|3,60
| Ford Otosan
|58,25
|56,25
|3,56
| Doğuş Otomotiv
|7,61
|7,35
|3,54
|Garanti Bankası
|8,53
|8,25
|3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:36 Kaynak: AA
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