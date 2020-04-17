Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,32 1,22 8,20 İş Y. Men. Değ. 4,74 4,45 6,52 Karsan Otomotiv 1,46 1,38 5,80 Tofaş Oto. Fab. 20,50 19,39 5,72 Çemtaş 6,85 6,50 5,38 Anadolu Cam 3,51 3,35 4,78 Trakya Cam 3,40 3,25 4,62 Torunlar GMYO 2,33 2,23 4,48 Güneş Sigorta 2,64 2,53 4,35 Enka İnşaat 6,31 6,05 4,30 Global Yat. Holding 2,97 2,85 4,21 Net Holding 1,77 1,70 4,12 Alarko GMYO 13,27 12,76 4,00 TAV Havalimanları 19,81 19,09 3,77 Tüpraş 87,80 84,70 3,66 Türk Hava Yolları 10,53 10,16 3,64 Sasa Polyester 8,63 8,33 3,60 Ford Otosan 58,25 56,25 3,56 Doğuş Otomotiv 7,61 7,35 3,54 Garanti Bankası 8,53 8,25 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)