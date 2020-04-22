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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 78,65 71,50 10,00 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|78,65
|71,50
|10,00
|Şok Marketler
|10,58
|9,67
|9,41
|Ülker Bisküvi
|24,20
|22,34
|8,33
|Bizim Mağazaları
|14,50
|13,45
|7,81
|Deva Holding
|12,84
|11,94
|7,54
|Çelebi
|81,55
|76,70
|6,32
|Doğan Holding
|1,82
|1,72
|5,81
|Hektaş
|13,10
|12,40
|5,65
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,51
|3,97
|Global Yat. Holding
|3,05
|2,94
|3,74
|Good-Year
|4,27
|4,12
|3,64
|Kartonsan
|378,00
|365,30
|3,48
|Karel Elektronik
|15,39
|14,89
|3,36
|İş GMYO
|1,56
|1,51
|3,31
|Şekerbank
|0,96
|0,93
|3,23
|Tat Gıda
|7,64
|7,42
|2,96
|Enerjisa Enerji
|6,46
|6,28
|2,87
| Koza Madencilik
|11,46
|11,15
|2,78
|Vestel
|11,85
|11,55
|2,60
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,23
|5,10
|2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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