Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 486,00 441,90 9,98 Deva Holding 15,77 14,34 9,97 Klimasan Klima 17,67 16,07 9,96 MLP Sağlık 14,82 13,48 9,94 Pegasus 51,10 46,48 9,94 Alkim Kimya 61,50 55,95 9,92 İpek Doğal Enerji 12,23 11,14 9,78 Mavi Giyim 43,20 39,40 9,64 Koza Madencilik 12,60 11,74 7,33 Kerevitaş Gıda 4,54 4,24 7,08 Güneş Sigorta 3,30 3,10 6,45 Çelebi 88,75 83,55 6,22 Çemtaş 7,62 7,20 5,83 Aksigorta 6,19 5,85 5,81 Türk Traktör 57,55 54,45 5,69 Aksa Enerji 3,91 3,71 5,39 Şok Marketler 12,32 11,69 5,39 Alarko Holding 4,62 4,39 5,24 Net Holding 1,88 1,79 5,03 T.S.K.B. 1,07 1,02 4,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)