Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 486,00 441,90 9,98 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|486,00
|441,90
|9,98
|Deva Holding
|15,77
|14,34
|9,97
|Klimasan Klima
|17,67
|16,07
|9,96
|MLP Sağlık
|14,82
|13,48
|9,94
|Pegasus
|51,10
|46,48
|9,94
|Alkim Kimya
|61,50
|55,95
|9,92
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|11,14
|9,78
|Mavi Giyim
|43,20
|39,40
|9,64
| Koza Madencilik
|12,60
|11,74
|7,33
| Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,24
|7,08
|Güneş Sigorta
|3,30
|3,10
|6,45
|Çelebi
|88,75
|83,55
|6,22
|Çemtaş
|7,62
|7,20
|5,83
|Aksigorta
|6,19
|5,85
|5,81
|Türk Traktör
|57,55
|54,45
|5,69
| Aksa Enerji
|3,91
|3,71
|5,39
|Şok Marketler
|12,32
|11,69
|5,39
| Alarko Holding
|4,62
|4,39
|5,24
|Net Holding
|1,88
|1,79
|5,03
|T.S.K.B.
|1,07
|1,02
|4,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı