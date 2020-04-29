Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,07...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,07
|17,34
|9,98
|Net Holding
|2,03
|1,90
|6,84
| Doğuş Otomotiv
|9,83
|9,29
|5,81
|Migros Ticaret
|30,48
|29,00
|5,10
| Anadolu Grubu Holding
|16,82
|16,23
|3,64
|Tat Gıda
|8,05
|7,77
|3,60
|İş Y. Men. Değ.
|5,18
|5,00
|3,60
|Logo Yazılım
|74,50
|72,00
|3,47
| Kerevitaş Gıda
|4,33
|4,19
|3,34
|İş GMYO
|1,57
|1,52
|3,29
|Hektaş
|13,10
|12,69
|3,23
|Global Yat. Holding
|3,43
|3,33
|3,00
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,73
|2,89
|Akçansa
|7,92
|7,70
|2,86
|Enerjisa Enerji
|7,32
|7,13
|2,66
| Bursa Çimento
|3,87
|3,77
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,18
|5,05
|2,57
|Güneş Sigorta
|3,23
|3,15
|2,54
|Türk Traktör
|57,55
|56,15
|2,49
| Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|21,22
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:32 Kaynak: AA
Son Dakika İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız