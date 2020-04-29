Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,07 17,34 9,98 Net Holding 2,03 1,90 6,84 Doğuş Otomotiv 9,83 9,29 5,81 Migros Ticaret 30,48 29,00 5,10 Anadolu Grubu Holding 16,82 16,23 3,64 Tat Gıda 8,05 7,77 3,60 İş Y. Men. Değ. 5,18 5,00 3,60 Logo Yazılım 74,50 72,00 3,47 Kerevitaş Gıda 4,33 4,19 3,34 İş GMYO 1,57 1,52 3,29 Hektaş 13,10 12,69 3,23 Global Yat. Holding 3,43 3,33 3,00 Odaş Elektrik 1,78 1,73 2,89 Akçansa 7,92 7,70 2,86 Enerjisa Enerji 7,32 7,13 2,66 Bursa Çimento 3,87 3,77 2,65 Eczacıbaşı İlaç 5,18 5,05 2,57 Güneş Sigorta 3,23 3,15 2,54 Türk Traktör 57,55 56,15 2,49 Tofaş Oto. Fab. 21,72 21,22 2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)