Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 9,46 8,60 10,00 Good-Year 4,75 4,43 7,22 Akçansa 8,50 8,01 6,12 İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,22 5,36 Alarko GMYO 14,49 13,76 5,31 Kartonsan 466,50 448,30 4,06 Enerjisa Enerji 7,69 7,41 3,78 Anadolu Hayat Emeklilik 6,57 6,34 3,63 Bursa Çimento 3,98 3,85 3,38 Ford Otosan 63,55 61,55 3,25 Doğuş Otomotiv 10,54 10,21 3,23 Net Holding 2,10 2,04 2,94 Halk GMYO 1,43 1,39 2,88 Çimsa 7,90 7,70 2,60 Adana Çimento (A) 9,67 9,44 2,44 Soda Sanayii 5,90 5,77 2,25 Tüpraş 90,85 88,90 2,19 Torunlar GMYO 2,39 2,34 2,14 TAV Havalimanları 18,29 17,91 2,12 Koç Holding 15,40 15,09 2,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)