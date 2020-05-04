Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 10,19 9,64...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 10,19 9,64 5,71
Alkim Kimya 61,05 58,20 4,90
Alarko GMYO 14,95 14,38 3,96
Aksa Enerji 3,94 3,81 3,41
Akçansa 8,67 8,39 3,34
Koza Madencilik 11,81 11,45 3,14
Hektaş 14,00 13,60 2,94
Özak GMYO 2,91 2,84 2,46
Karsan Otomotiv 1,70 1,66 2,41
Doğan Holding 1,84 1,80 2,22
İpek Doğal Enerji 12,55 12,30 2,03
Koza Altın 73,30 71,85 2,02
Otokar 127,10 124,60 2,01
Çimsa 7,92 7,77 1,93
Bursa Çimento 3,99 3,92 1,79
Enka İnşaat 6,14 6,05 1,49
MLP Sağlık 15,22 15,03 1,26
Soda Sanayii 5,91 5,84 1,20
Kerevitaş Gıda 4,13 4,10 0,73
Ülker Bisküvi 23,86 23,70 0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Adana Çimento, Aksa Enerji, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:34 Kaynak: AA


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