Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,87 1,73 8,09 İpek Doğal Enerji 14,24 13,29 7,15 Kardemir (D) 2,40 2,26 6,19 Alkim Kimya 70,75 67,05 5,52 Güneş Sigorta 3,13 2,97 5,39 Koza Madencilik 12,43 11,92 4,28 Çemtaş 7,12 6,84 4,09 Klimasan Klima 16,79 16,22 3,51 Coca Cola İçecek 36,98 35,74 3,47 Koza Altın 76,70 74,20 3,37 Vestel 13,50 13,16 2,58 Aksigorta 5,88 5,74 2,44 Türk Traktör 54,90 53,60 2,43 Odaş Elektrik 1,85 1,81 2,21 Alarko Holding 4,71 4,61 2,17 Aksa 6,35 6,22 2,09 Migros Ticaret 29,36 28,76 2,09 Şekerbank 1,03 1,01 1,98 Brisa 8,78 8,61 1,97 Hektaş 13,40 13,15 1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)