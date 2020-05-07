Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 11,18 10,32 8,33 Bizim Mağazaları 12,73 11,78 8,06 Kardemir (D) 2,64 2,48 6,45 Tat Gıda 7,66 7,24 5,80 Alkim Kimya 11,44 10,90 5,00 Türk Traktör 56,20 54,00 4,07 Gübre Fabrikaları 16,24 15,65 3,77 Bursa Çimento 3,82 3,69 3,52 Kerevitaş Gıda 4,21 4,07 3,44 Kartonsan 446,40 435,00 2,62 Ülker Bisküvi 22,82 22,24 2,61 MLP Sağlık 15,74 15,35 2,54 Aksa Enerji 4,03 3,94 2,28 Sasa Polyester 9,17 8,97 2,23 İpek Doğal Enerji 14,76 14,44 2,22 Şekerbank 1,04 1,02 1,96 Coca Cola İçecek 37,68 36,96 1,95 İş GMYO 1,60 1,57 1,91 İş Yatırım Menkul Değerler 5,44 5,34 1,87 Doğan Holding 1,93 1,90 1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)