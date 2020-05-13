Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,16 17,42 9,99 Alkim Kimya 17,52 15,93 9,98 Aksa Enerji 4,80 4,37 9,84 Eczacıbaşı İlaç 5,86 5,42 8,12 Selçuk Ecza Deposu 9,40 8,74 7,55 Eczacıbaşı Yatırım 12,43 11,63 6,88 İpek Doğal Enerji 13,84 13,07 5,89 Aselsan 28,74 27,42 4,81 Vestel 13,11 12,56 4,38 İş Finansal Kiralama 3,87 3,73 3,75 Türk Traktör 60,00 58,40 2,74 Otokar 130,90 127,50 2,67 Borusan Mannesmann 9,88 9,63 2,60 Sasa Polyester 9,12 8,89 2,59 Koza Madencilik 12,42 12,11 2,56 İş Y. Menkul Değerler 5,62 5,48 2,55 Gübre Fabrik. 16,45 16,05 2,49 Doğuş Otomotiv 9,42 9,20 2,39 Tofaş Oto Fabrikaları 19,93 19,50 2,21 Odaş Elektrik 1,88 1,84 2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)