Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 10,14 9,22 9,98 Brisa 9,53 8,67 9,92 Good-Year 5,08 4,70 8,09 Bursa Çimento 4,18 3,90 7,18 Bim Mağazalar 57,40 54,20 5,90 Tat Gıda 8,14 7,73 5,30 Karsan Otomotiv 1,76 1,68 4,76 Anadolu Hayat Emeklilik 6,76 6,50 4,00 Şekerbank 1,08 1,04 3,85 Pegasus 49,84 48,04 3,75 Çemtaş 7,36 7,10 3,66 Gözde Girişim 3,92 3,79 3,43 Kerevitaş Gıda 4,02 3,89 3,34 İş GMYO 1,61 1,56 3,21 Koza Madencilik 12,71 12,33 3,08 Netaş Telekomünikasyon 13,49 13,10 2,98 Şok Marketler 11,12 10,81 2,87 Bizim Mağazaları 12,67 12,37 2,43 Tofaş Oto Fabrikaları 20,12 19,66 2,34 Halkbank 5,31 5,19 2,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)