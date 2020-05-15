Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 10,14 9,22 9,98 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|10,14
|9,22
|9,98
|Brisa
|9,53
|8,67
|9,92
|Good-Year
|5,08
|4,70
|8,09
| Bursa Çimento
|4,18
|3,90
|7,18
|Bim Mağazalar
|57,40
|54,20
|5,90
|Tat Gıda
|8,14
|7,73
|5,30
|Karsan Otomotiv
|1,76
|1,68
|4,76
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,76
|6,50
|4,00
|Şekerbank
|1,08
|1,04
|3,85
|Pegasus
|49,84
|48,04
|3,75
|Çemtaş
|7,36
|7,10
|3,66
|Gözde Girişim
|3,92
|3,79
|3,43
| Kerevitaş Gıda
|4,02
|3,89
|3,34
|İş GMYO
|1,61
|1,56
|3,21
| Koza Madencilik
|12,71
|12,33
|3,08
| Netaş Telekomünikasyon
|13,49
|13,10
|2,98
|Şok Marketler
|11,12
|10,81
|2,87
|Bizim Mağazaları
|12,67
|12,37
|2,43
| Tofaş Oto Fabrikaları
|20,12
|19,66
|2,34
|Halkbank
|5,31
|5,19
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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