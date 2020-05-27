Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 12,24...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 12,24 11,21 9,19 Pegasus 58,45 53,75 8,74 TAV Havalimanları 20,26 18,71 8,28 Bizim Mağazaları 13,57 12,64 7,36 Tat Gıda 9,99 9,33 7,07 Çelebi 92,95 86,95 6,90 Torunlar GMYO 2,56 2,43 5,35 Doğuş Otomotiv 10,67 10,16 5,02 Coca Cola İçecek 42,44 40,44 4,95 Anadolu Efes 18,78 17,91 4,86 Anadolu Grubu Holding 17,58 16,85 4,33 Deva Holding 18,50 17,75 4,23 Şok Marketler 12,35 11,86 4,13 Arçelik 16,13 15,52 3,93 Netaş Telekom. 14,85 14,29 3,92 Aksa Enerji 4,72 4,55 3,74 Zorlu Enerji 1,39 1,34 3,73 Emlak Konut GMYO 1,41 1,36 3,68 Net Holding 2,37 2,29 3,49 Koç Holding 15,74 15,25 3,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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