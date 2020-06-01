Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 24,26 22,58 7,44 Emlak Konut GMYO 1,57 1,47 6,80 Halk GMYO 1,94 1,83 6,01 Bizim Mağazaları 14,34 13,62 5,29 Albaraka Türk 1,44 1,37 5,11 Güneş Sigorta 3,52 3,36 4,76 T.S.K.B. 1,15 1,10 4,55 Çimsa 8,26 7,94 4,03 Aygaz 11,11 10,72 3,64 Gözde Girişim 4,24 4,10 3,41 ASELSAN 31,18 30,18 3,31 Kardemir (D) 2,59 2,51 3,19 Arçelik 16,27 15,77 3,17 Alarko GMYO 15,10 14,64 3,14 Türk Traktör 63,00 61,10 3,11 Doğuş Otomotiv 11,04 10,72 2,99 Tümosan Motor ve Traktör 6,10 5,93 2,87 Tüpraş 88,10 85,70 2,80 Aksa 6,62 6,45 2,64 Şekerbank 1,17 1,14 2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)