Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,01 2,83 6,36 Akçansa 9,92 9,50 4,42 Şekerbank 1,33 1,28 3,91 Reysaş GMYO 5,29 5,13 3,12 Gübre Fabrikaları 24,96 24,24 2,97 Petkim 3,76 3,67 2,45 Tümosan Motor ve Traktör 6,57 6,43 2,18 Bim Mağazalar 66,65 65,35 1,99 Kerevitaş Gıda 4,22 4,14 1,93 Halkbank 5,54 5,45 1,65 Anadolu Efes 20,00 19,70 1,52 Türk Hava Yolları 12,72 12,53 1,52 Anadolu Grubu Holding 18,88 18,60 1,51 Sabancı Holding 9,13 9,00 1,44 Borusan Mannesmann 10,60 10,45 1,44 Şişe Cam 5,10 5,03 1,39 Trakya Cam 3,37 3,33 1,20 İpek Doğal Enerji 14,80 14,63 1,16 Koza Altın 75,35 74,55 1,07 Ereğli Demir Çelik 8,53 8,44 1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)