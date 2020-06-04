Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,01 2,83 6,36 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,01
|2,83
|6,36
|Akçansa
|9,92
|9,50
|4,42
|Şekerbank
|1,33
|1,28
|3,91
|Reysaş GMYO
|5,29
|5,13
|3,12
|Gübre Fabrikaları
|24,96
|24,24
|2,97
|Petkim
|3,76
|3,67
|2,45
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|6,43
|2,18
|Bim Mağazalar
|66,65
|65,35
|1,99
| Kerevitaş Gıda
|4,22
|4,14
|1,93
|Halkbank
|5,54
|5,45
|1,65
|Anadolu Efes
|20,00
|19,70
|1,52
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,53
|1,52
| Anadolu Grubu Holding
|18,88
|18,60
|1,51
|Sabancı Holding
|9,13
|9,00
|1,44
|Borusan Mannesmann
|10,60
|10,45
|1,44
|Şişe Cam
|5,10
|5,03
|1,39
|Trakya Cam
|3,37
|3,33
|1,20
|İpek Doğal Enerji
|14,80
|14,63
|1,16
| Koza Altın
|75,35
|74,55
|1,07
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,44
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi