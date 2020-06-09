Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 17,22 16,39...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|17,22
|16,39
|5,06
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|14,07
|2,99
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,74
|2,87
| Koza Madencilik
|12,05
|11,80
|2,12
|Karsan Otomotiv
|1,95
|1,91
|2,09
|Türk Traktör
|67,85
|66,60
|1,88
|MLP Sağlık
|16,96
|16,70
|1,56
|Çemtaş
|8,28
|8,16
|1,47
|Otokar
|136,30
|134,50
|1,34
|Enka İnşaat
|5,61
|5,55
|1,08
| Sasa Polyester
|10,09
|10,01
|0,80
|Vestel
|13,86
|13,76
|0,73
|Sarkuysan
|5,88
|5,84
|0,68
|Migros Ticaret
|33,86
|33,64
|0,65
|Good-Year
|4,89
|4,86
|0,62
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,55
|6,51
|0,61
|Şok Marketler
|12,07
|12,00
|0,58
|Koza Altın
|73,95
|73,55
|0,54
|Brisa
|10,99
|10,95
|0,37
|Tat Gıda
|8,87
|8,84
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:21 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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