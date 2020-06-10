Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 11,26 10,24 9,96 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|11,26
|10,24
|9,96
| Doğuş Otomotiv
|12,15
|11,05
|9,95
|Vestel
|14,92
|13,88
|7,49
|Güneş Sigorta
|3,94
|3,67
|7,36
|Çimsa
|9,45
|8,84
|6,90
|İş GMYO
|1,94
|1,82
|6,59
|Bizim Mağazaları
|19,03
|18,02
|5,60
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|1,87
|5,35
|Özak GMYO
|3,41
|3,27
|4,28
|Global Yatırım Holding
|3,52
|3,39
|3,83
| Sasa Polyester
|10,45
|10,11
|3,36
|Yataş
|7,46
|7,22
|3,32
|Şekerbank
|1,27
|1,23
|3,25
|Çemtaş
|8,51
|8,31
|2,41
| Koza Madencilik
|12,36
|12,07
|2,40
|Aselsan
|32,34
|31,64
|2,21
|Net Holding
|2,32
|2,27
|2,20
|Alkim Kimya
|12,58
|12,32
|2,11
|Koza Altın
|76,10
|74,60
|2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,84
|12,59
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:35 Kaynak: AA
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