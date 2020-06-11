Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 12,19 11,26 8,26 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,19
|11,26
|8,26
|Tat Gıda
|9,42
|8,90
|5,84
| Doğuş Otomotiv
|12,76
|12,15
|5,02
|Bizim Mağazaları
|18,11
|17,50
|3,49
|Şok Marketler
|12,89
|12,48
|3,29
| Ford Otosan
|69,45
|67,55
|2,81
| Kerevitaş Gıda
|4,31
|4,20
|2,62
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,17
|11,86
|2,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,03
|12,71
|2,52
|Global Yat. Holding
|3,75
|3,66
|2,46
|Petkim
|3,89
|3,80
|2,37
|Aygaz
|11,38
|11,13
|2,25
|Karel Elektronik
|15,42
|15,12
|1,98
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,02
|1,98
| Koza Madencilik
|12,50
|12,26
|1,96
|Çimsa
|9,43
|9,25
|1,95
|Brisa
|11,10
|10,90
|1,83
|Good-Year
|5,12
|5,03
|1,79
|MLP Sağlık
|17,49
|17,19
|1,75
|T.S.K.B.
|1,21
|1,19
|1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:37 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek