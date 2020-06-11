Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 12,19 11,26 8,26 Tat Gıda 9,42 8,90 5,84 Doğuş Otomotiv 12,76 12,15 5,02 Bizim Mağazaları 18,11 17,50 3,49 Şok Marketler 12,89 12,48 3,29 Ford Otosan 69,45 67,55 2,81 Kerevitaş Gıda 4,31 4,20 2,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,17 11,86 2,61 Eczacıbaşı Yatırım 13,03 12,71 2,52 Global Yat. Holding 3,75 3,66 2,46 Petkim 3,89 3,80 2,37 Aygaz 11,38 11,13 2,25 Karel Elektronik 15,42 15,12 1,98 Odaş Elektrik 2,06 2,02 1,98 Koza Madencilik 12,50 12,26 1,96 Çimsa 9,43 9,25 1,95 Brisa 11,10 10,90 1,83 Good-Year 5,12 5,03 1,79 MLP Sağlık 17,49 17,19 1,75 T.S.K.B. 1,21 1,19 1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)