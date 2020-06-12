Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 11,53 11,00 4,82 Eczacıbaşı İlaç 5,96 5,71 4,38 MLP Sağlık 18,17 17,42 4,31 Eczacıbaşı Yatırım 13,49 13,05 3,37 Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,22 3,28 T.S.K.B. 1,28 1,24 3,23 Deva Holding 18,37 17,82 3,09 Migros Ticaret 35,88 34,82 3,04 Karsan Otomotiv 2,04 1,98 3,03 Akçansa 12,41 12,12 2,39 Soda Sanayii 5,86 5,73 2,27 Anadolu Grubu Holding 19,28 18,90 2,01 Ülker Bisküvi 23,58 23,14 1,90 Gözde Girişim 4,65 4,57 1,75 Bizim Mağazaları 18,75 18,45 1,63 Şekerbank 1,27 1,25 1,60 Bim Mağazalar 63,75 62,90 1,35 Hektaş 14,44 14,25 1,33 Anadolu Hayat Emeklilik 6,71 6,63 1,21 Şişe Cam 5,04 4,98 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)