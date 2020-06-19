Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 17,40 16,23 7,21 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 17,40 16,23 7,21 Tekfen Holding 17,24 16,40 5,12 Akçansa 12,95 12,44 4,10 Arçelik 17,44 16,99 2,65 Aksa Enerji 5,08 4,98 2,01 Mavi Giyim 48,30 47,36 1,98 Çimsa 9,61 9,43 1,91 Güneş Sigorta 4,45 4,37 1,83 Gübre Fabrikaları 26,74 26,26 1,83 Anadolu Cam 4,53 4,45 1,80 Zorlu Enerji 1,78 1,75 1,71 Ülker Bisküvi 25,42 25,00 1,68 Tofaş Oto Fabrikası 23,30 22,92 1,66 Kardemir (D) 3,09 3,04 1,64 Halkbank 5,65 5,56 1,62 Koç Holding 17,30 17,03 1,59 Tüpraş 88,20 86,95 1,44 İş Yatırım Menkul Değerler 6,12 6,05 1,16 Ford Otosan 69,90 69,15 1,08 Koza Altın 78,15 77,35 1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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