Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,97 2,84 4,58 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,84
|4,58
|Kardemir (D)
|3,24
|3,12
|3,85
|Arçelik
|19,77
|19,04
|3,83
|İş Finansal Kiralama.
|4,29
|4,14
|3,62
|MLP Sağlık
|20,06
|19,42
|3,30
|Özak GMYO
|4,12
|3,99
|3,26
|Akçansa
|13,03
|12,65
|3,00
|Net Holding
|2,43
|2,36
|2,97
|Şekerbank
|1,44
|1,40
|2,86
|Gözde Girişim
|4,79
|4,66
|2,79
|Mavi Giyim
|47,64
|46,46
|2,54
|Enerjisa Enerji
|8,53
|8,32
|2,52
|Halk GMYO
|2,26
|2,21
|2,26
|Bizim Mağazaları
|19,54
|19,12
|2,20
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,92
|2,08
|Şok Marketler
|13,42
|13,15
|2,05
|Migros Ticaret
|38,88
|38,10
|2,05
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,46
|2,03
|Yataş
|8,56
|8,39
|2,03
|Aygaz
|11,93
|11,70
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:29 Kaynak: AA
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