Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,66 3,33 9,91 Oyak Çimento 7,76 7,08 9,60 Alarko GMYO 15,70 14,83 5,87 İş GMYO 2,05 1,95 5,13 Doğan Holding 2,20 2,10 4,76 Good-Year 5,65 5,40 4,63 Şekerbank 1,51 1,45 4,14 Karsan Otomotiv 3,05 2,93 4,10 Odaş Elektrik 2,58 2,48 4,03 Halk GMYO 2,37 2,28 3,95 Çimsa 10,27 9,91 3,63 Bursa Çimento 4,46 4,32 3,24 Özak GMYO 4,20 4,07 3,19 Koza Altın 85,45 83,35 2,52 Aygaz 12,26 12,00 2,17 Otokar 152,90 149,70 2,14 İş Yatırım Menkul Değerler 6,37 6,24 2,08 Brisa 12,83 12,61 1,74 Hektaş 14,48 14,25 1,61 Enerjisa Enerji 8,73 8,60 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)