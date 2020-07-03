Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,52 3,30 6,67 Kerevitaş Gıda 4,98 4,67 6,64 Logo Yazılım 83,20 78,75 5,65 Oyak Çimento 8,45 8,08 4,58 Netaş Telekom. 15,50 14,86 4,31 Odaş Elektrik 2,65 2,55 3,92 Zorlu Enerji 2,20 2,12 3,77 Net Holding 2,62 2,53 3,56 Tümosan Motor ve Traktör 7,49 7,24 3,45 Albaraka Türk 1,82 1,76 3,41 Şekerbank 1,55 1,50 3,33 Bizim Mağazaları 21,78 21,14 3,03 Alarko GMYO 16,16 15,74 2,67 Güneş Sigorta 4,46 4,35 2,53 Bim Mağazalar 68,15 66,60 2,33 Gözde Girişim 5,05 4,94 2,23 Global Yat. Holding 4,26 4,17 2,16 Selçuk Ecza Deposu 9,15 8,96 2,12 Aksa 7,49 7,35 1,90 Türk Telekom 8,27 8,12 1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)