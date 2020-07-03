Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,52 3,30 6,67 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,52
|3,30
|6,67
| Kerevitaş Gıda
|4,98
|4,67
|6,64
|Logo Yazılım
|83,20
|78,75
|5,65
|Oyak Çimento
|8,45
|8,08
|4,58
| Netaş Telekom.
|15,50
|14,86
|4,31
|Odaş Elektrik
|2,65
|2,55
|3,92
|Zorlu Enerji
|2,20
|2,12
|3,77
|Net Holding
|2,62
|2,53
|3,56
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,49
|7,24
|3,45
| Albaraka Türk
|1,82
|1,76
|3,41
|Şekerbank
|1,55
|1,50
|3,33
|Bizim Mağazaları
|21,78
|21,14
|3,03
| Alarko GMYO
|16,16
|15,74
|2,67
|Güneş Sigorta
|4,46
|4,35
|2,53
|Bim Mağazalar
|68,15
|66,60
|2,33
|Gözde Girişim
|5,05
|4,94
|2,23
|Global Yat. Holding
|4,26
|4,17
|2,16
| Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|8,96
|2,12
|Aksa
|7,49
|7,35
|1,90
|Türk Telekom
|8,27
|8,12
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:29 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!