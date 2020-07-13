Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 539,00...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 539,00 490,00 10,00
Kerevitaş Gıda 5,28 4,87 8,42
Oyak Çimento 9,16 8,45 8,40
Zorlu Enerji 2,75 2,54 8,27
Alarko GMYO 18,05 17,03 5,99
Odaş Elektrik 2,84 2,69 5,58
Albaraka Türk 1,73 1,64 5,49
Net Holding 2,50 2,37 5,49
Akçansa 13,96 13,25 5,36
Bursa Çimento 4,64 4,41 5,22
Özak GMYO 4,45 4,23 5,20
Çimsa 10,98 10,44 5,17
MLP Sağlık 21,04 20,04 4,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,19 6,85 4,96
Logo Yazılım 92,40 88,05 4,94
İş Fin.Kir. 4,00 3,82 4,71
Şekerbank 1,61 1,54 4,55
Aksigorta 7,54 7,22 4,43
Torunlar GMYO 3,79 3,63 4,41
Aksa Enerji 5,86 5,62 4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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18:53
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18:51
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18:37
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18:29
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17:41
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17:27
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