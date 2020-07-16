Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,48 4,11...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

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(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,48 4,11 9,00
Sasa Polyester 12,94 11,93 8,47
Borusan Mannesmann 12,91 11,96 7,94
Kerevitaş Gıda 5,47 5,18 5,60
Türk Traktör 100,80 96,30 4,67
T. Halk Bankası 6,19 5,93 4,38
Çemtaş 9,03 8,68 4,03
Vakıflar Bankası 5,09 4,90 3,88
Bursa Çimento 4,92 4,74 3,80
Tümosan Motor ve Traktör 8,09 7,81 3,59
Net Holding 2,62 2,53 3,56
Global Yat. Holding 4,29 4,15 3,37
Aksa Enerji 5,94 5,75 3,30
Türk Hava Yolları 12,18 11,80 3,22
DO-CO 349,90 339,50 3,06
İskenderun Demir Çelik 7,44 7,22 3,05
Kardemir (D) 3,16 3,07 2,93
Kartonsan 576,00 560,40 2,78
Yataş 8,64 8,42 2,61
Gözde Girişim 5,15 5,02 2,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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