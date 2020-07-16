Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,48 4,11...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,48
|4,11
|9,00
| Sasa Polyester
|12,94
|11,93
|8,47
|Borusan Mannesmann
|12,91
|11,96
|7,94
| Kerevitaş Gıda
|5,47
|5,18
|5,60
|Türk Traktör
|100,80
|96,30
|4,67
|T. Halk Bankası
|6,19
|5,93
|4,38
|Çemtaş
|9,03
|8,68
|4,03
|Vakıflar Bankası
|5,09
|4,90
|3,88
| Bursa Çimento
|4,92
|4,74
|3,80
| Tümosan Motor ve Traktör
|8,09
|7,81
|3,59
|Net Holding
|2,62
|2,53
|3,56
|Global Yat. Holding
|4,29
|4,15
|3,37
| Aksa Enerji
|5,94
|5,75
|3,30
|Türk Hava Yolları
|12,18
|11,80
|3,22
|DO-CO
|349,90
|339,50
|3,06
| İskenderun Demir Çelik
|7,44
|7,22
|3,05
|Kardemir (D)
|3,16
|3,07
|2,93
|Kartonsan
|576,00
|560,40
|2,78
|Yataş
|8,64
|8,42
|2,61
|Gözde Girişim
|5,15
|5,02
|2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:47 Kaynak: AA
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