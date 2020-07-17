Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 14,23 13,12 8,46 Doğuş Otomotiv 17,46 16,16 8,04 İpek Doğal Enerji 14,96 14,02 6,70 Kerevitaş Gıda 5,91 5,55 6,49 Torunlar GMYO 4,75 4,52 5,09 Koza Madencilik 14,22 13,60 4,56 Güneş Sigorta 4,70 4,52 3,98 Netaş Telekom. 17,10 16,50 3,64 Otokar 168,60 162,80 3,56 İş Fin.Kir. 4,10 3,98 3,02 Logo Yazılım 91,95 89,45 2,79 Koza Altın 84,80 82,50 2,79 Alarko GMYO 18,90 18,40 2,72 Türk Traktör 102,40 100,00 2,40 Gözde Girişim 5,34 5,22 2,30 Borusan Mannesmann 13,40 13,15 1,90 Brisa 12,87 12,66 1,66 Aksa 7,54 7,42 1,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,80 12,61 1,51 Karsan Otomotiv 3,37 3,32 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)