Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 5,62 5,22 7,66 Logo Yazılım 95,00 90,75 4,68 Aygaz 12,44 11,91 4,45 Çemtaş 10,30 9,92 3,83 Gözde Girişim 6,14 5,92 3,72 Good-Year 5,95 5,76 3,30 Oyak Çimento 9,28 8,99 3,23 Migros Ticaret 42,78 41,48 3,13 Vestel 17,56 17,03 3,11 Anadolu Efes 21,16 20,58 2,82 Doğan Holding 2,25 2,19 2,74 Şok Marketler 14,04 13,67 2,71 Net Holding 2,73 2,66 2,63 Turkcell 16,63 16,21 2,59 Çimsa 11,39 11,12 2,43 Zorlu Enerji 2,71 2,65 2,26 Albaraka Türk 1,83 1,79 2,23 Klimasan Klima 16,06 15,73 2,10 Koza Altın 88,00 86,30 1,97 Netaş Telekomünikasyon 17,52 17,19 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)