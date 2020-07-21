Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 5,62 5,22 7,66 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bursa Çimento
|5,62
|5,22
|7,66
|Logo Yazılım
|95,00
|90,75
|4,68
|Aygaz
|12,44
|11,91
|4,45
|Çemtaş
|10,30
|9,92
|3,83
|Gözde Girişim
|6,14
|5,92
|3,72
|Good-Year
|5,95
|5,76
|3,30
|Oyak Çimento
|9,28
|8,99
|3,23
|Migros Ticaret
|42,78
|41,48
|3,13
|Vestel
|17,56
|17,03
|3,11
|Anadolu Efes
|21,16
|20,58
|2,82
|Doğan Holding
|2,25
|2,19
|2,74
|Şok Marketler
|14,04
|13,67
|2,71
|Net Holding
|2,73
|2,66
|2,63
|Turkcell
|16,63
|16,21
|2,59
|Çimsa
|11,39
|11,12
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,65
|2,26
| Albaraka Türk
|1,83
|1,79
|2,23
|Klimasan Klima
|16,06
|15,73
|2,10
| Koza Altın
|88,00
|86,30
|1,97
| Netaş Telekomünikasyon
|17,52
|17,19
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı