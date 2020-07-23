Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,95 12,84 8,64 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,95
|12,84
|8,64
| Bursa Çimento
|6,76
|6,27
|7,81
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,53
|7,11
|Net Holding
|2,65
|2,50
|6,00
|Çemtaş
|11,64
|11,00
|5,82
|Kartonsan
|606,60
|588,00
|3,16
|İş Finansal Kiralama
|4,25
|4,12
|3,16
|Global Yatırım Holding
|4,85
|4,71
|2,97
|Klimasan Klima
|16,16
|15,70
|2,93
|ASELSAN
|34,70
|33,74
|2,85
|Odaş Elektrik
|2,76
|2,70
|2,22
|Bagfaş
|18,19
|17,80
|2,19
|Gözde Girişim
|6,06
|5,94
|2,02
|Bim Mağazalar
|72,40
|71,00
|1,97
| Anadolu Grubu Holding
|20,78
|20,38
|1,96
|Çimsa
|11,36
|11,15
|1,88
|Logo Yazılım
|93,15
|91,45
|1,86
| Sasa Polyester
|13,64
|13,40
|1,79
| Aksa Enerji
|5,82
|5,72
|1,75
|Aksigorta
|8,01
|7,88
|1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:29 Kaynak: AA
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