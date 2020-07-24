Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 768,10 725,00 5,94 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ege Endüstri
|768,10
|725,00
|5,94
|Alkim Kimya
|14,90
|14,12
|5,52
|Şişe Cam
|6,60
|6,30
|4,76
|Kartonsan
|668,60
|639,90
|4,49
|Türk Traktör
|99,25
|95,75
|3,66
|Trakya Cam
|4,39
|4,24
|3,54
|Anadolu Cam
|5,58
|5,39
|3,53
|Klimasan Klima
|16,49
|15,96
|3,32
| Bursa Çimento
|7,10
|6,89
|3,05
|Soda Sanayii
|7,34
|7,17
|2,37
|DO-CO
|347,80
|342,30
|1,61
|Vestel
|17,84
|17,60
|1,36
|TAV Havalimanları
|17,92
|17,71
|1,19
|Aygaz
|12,78
|12,66
|0,95
| Koza Altın
|86,95
|86,20
|0,87
|Gübre Fabrikaları
|28,92
|28,70
|0,77
|Çelebi
|76,75
|76,25
|0,66
|Arçelik
|21,80
|21,66
|0,65
|Tat Gıda
|11,11
|11,04
|0,63
|Şekerbank
|1,62
|1,61
|0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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