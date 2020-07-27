Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 877,20 797,50 9,99 Kartonsan 774,10 703,80 9,99 GSD Holding 2,62 2,39 9,62 Borusan Mannesmann 14,34 13,12 9,30 Klimasan Klima 17,83 16,85 5,82 Sasa Polyester 14,36 13,70 4,82 İş Yatırım Menkul Değerler 7,88 7,56 4,23 DO-CO 366,80 352,00 4,20 Çemtaş 11,83 11,36 4,14 Hektaş 15,31 14,71 4,08 Koza Madencilik 14,97 14,50 3,24 Tat Gıda 11,40 11,07 2,98 Koza Altın 89,65 87,15 2,87 Karel Elektronik 17,30 16,89 2,43 Logo Yazılım 94,50 92,30 2,38 Aygaz 13,33 13,02 2,38 Netaş Telekomünikasyon 18,25 17,83 2,36 Aksa 7,59 7,42 2,29 Aksa Enerji 5,75 5,63 2,13 Çelebi 78,15 76,55 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)