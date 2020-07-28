Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 848,90 774,10 9,66 Güneş Sigorta 6,04 5,66 6,71 Borusan Mannesmann 15,29 14,43 5,96 Ford Otosan 81,90 77,75 5,34 DO-CO 407,00 387,20 5,11 GSD Holding 2,75 2,62 4,96 Ege Endüstri 909,00 877,20 3,63 Türk Traktör 104,60 101,40 3,16 Tofaş Oto Fabrikası 26,06 25,54 2,04 Enerjisa Enerji 8,59 8,44 1,78 Vestel 18,14 17,83 1,74 Arçelik 22,46 22,10 1,63 Çimsa 11,75 11,61 1,21 Çelebi 81,70 80,95 0,93 Sasa Polyester 14,41 14,30 0,77 Doğuş Otomotiv 17,72 17,61 0,62 Aygaz 13,25 13,19 0,45 Emlak Konut GMYO 2,33 2,32 0,43 ASELSAN 37,82 37,68 0,37 Karsan Otomotiv 3,07 3,06 0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)