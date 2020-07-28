Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 848,90 774,10 9,66 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|848,90
|774,10
|9,66
|Güneş Sigorta
|6,04
|5,66
|6,71
|Borusan Mannesmann
|15,29
|14,43
|5,96
| Ford Otosan
|81,90
|77,75
|5,34
|DO-CO
|407,00
|387,20
|5,11
|GSD Holding
|2,75
|2,62
|4,96
| Ege Endüstri
|909,00
|877,20
|3,63
|Türk Traktör
|104,60
|101,40
|3,16
| Tofaş Oto Fabrikası
|26,06
|25,54
|2,04
|Enerjisa Enerji
|8,59
|8,44
|1,78
|Vestel
|18,14
|17,83
|1,74
|Arçelik
|22,46
|22,10
|1,63
|Çimsa
|11,75
|11,61
|1,21
|Çelebi
|81,70
|80,95
|0,93
| Sasa Polyester
|14,41
|14,30
|0,77
| Doğuş Otomotiv
|17,72
|17,61
|0,62
|Aygaz
|13,25
|13,19
|0,45
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,32
|0,43
|ASELSAN
|37,82
|37,68
|0,37
|Karsan Otomotiv
|3,07
|3,06
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:27
Kaynak: AA
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