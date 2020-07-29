Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,93 5,47 8,41 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 5,93 5,47 8,41
Ford Otosan 86,00 80,25 7,17
Tofaş Oto Fabrikası 26,34 24,96 5,53
Borusan Mannesmann 14,64 14,17 3,32
Bursa Çimento 6,08 5,90 3,05
Türk Traktör 103,80 101,00 2,77
Aksa Enerji 5,50 5,37 2,42
Çimsa 11,77 11,50 2,35
Tat Gıda 11,07 10,86 1,93
Güneş Sigorta 6,06 5,96 1,68
Enka İnşaat 6,41 6,31 1,58
Vestel 17,86 17,62 1,36
Koza Madencilik 14,55 14,36 1,32
Arçelik 22,34 22,06 1,27
Koza Altın 88,50 87,40 1,26
Logo Yazılım 89,00 88,05 1,08
İş Yatırım Menkul Değerler 7,59 7,51 1,07
Deva Holding 19,66 19,47 0,98
Aksa 7,31 7,24 0,97
Good-Year 5,50 5,45 0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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