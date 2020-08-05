Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,16 5,75 7,13 Trakya Cam 3,84 3,60 6,67 Soda Sanayii 6,63 6,29 5,41 Anadolu Cam 5,05 4,81 4,99 Ereğli Demir Çelik 8,07 7,76 3,99 İskenderun Demir Çelik 6,74 6,49 3,85 Koza Madencilik 14,30 13,81 3,55 Kardemir (D) 2,86 2,78 2,88 Torunlar GMYO 4,02 3,93 2,29 Türk Telekom 7,24 7,08 2,26 İş Bankası (C) 4,73 4,63 2,16 İpek Doğal Enerji 12,60 12,34 2,11 GSD Holding 2,47 2,42 2,07 Tüpraş 80,25 78,65 2,03 İş Yatırım Menkul Değerler 7,41 7,28 1,79 Aksigorta 7,16 7,05 1,56 Oyak Çimento 7,90 7,79 1,41 Tat Gıda 10,43 10,29 1,36 Gübre Fabrikaları 28,48 28,10 1,35 Tekfen Holding 14,79 14,60 1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)