Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 11,41 10,90 4,68 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|11,41
|10,90
|4,68
| Sasa Polyester
|15,76
|15,13
|4,16
|Türk Traktör
|90,65
|87,05
|4,14
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,66
|3,55
|Logo Yazılım
|91,05
|88,00
|3,47
| Aksa Enerji
|5,22
|5,05
|3,37
|Aksigorta
|7,11
|6,92
|2,75
|Net Holding
|2,27
|2,21
|2,71
| Bursa Çimento
|5,52
|5,38
|2,60
|Odaş Elektrik
|2,40
|2,34
|2,56
|Klimasan Klima
|13,50
|13,17
|2,51
|Zorlu Enerji
|2,51
|2,45
|2,45
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|5,73
|2,44
|Bagfaş
|14,47
|14,15
|2,26
| Coca Cola İçecek
|43,66
|42,70
|2,25
|Borusan Mannesmann
|12,80
|12,55
|1,99
|Good-Year
|4,65
|4,56
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,11
|2,07
|1,93
|Bizim Mağazaları
|15,07
|14,79
|1,89
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,55
|7,41
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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