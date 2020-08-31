Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,83 5,59 4,29 Vestel 18,61 17,96 3,62 Aksigorta 7,36 7,15 2,94 Odaş Elektrik 2,60 2,53 2,77 Gübre Fabrikaları 29,82 29,12 2,40 Logo Yazılım 93,05 91,00 2,25 Tofaş Oto Fabrikası 22,54 22,10 1,99 Zorlu Enerji 2,83 2,78 1,80 Torunlar GMYO 3,72 3,66 1,64 Aksa 6,83 6,72 1,64 Global Yatırım Holding 4,63 4,56 1,54 Bizim Mağazaları 15,44 15,22 1,45 Good-Year 4,76 4,71 1,06 Alarko Holding 4,97 4,92 1,02 Selçuk Ecza Deposu 7,83 7,76 0,90 İskenderun Demir Çelik 6,86 6,80 0,88 Şok Marketler 12,52 12,42 0,81 Netaş Telekomünikasyon 15,31 15,19 0,79 Turkcell 14,61 14,50 0,76 İş Yatırım Menkul Değerler 8,14 8,08 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)